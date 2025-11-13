Video ¡Cristiano Ronaldo se va expulsado por un codazo artero sin pelota!

El astro del futbol mundial tuvo una agresión sobre Dara O'Shea, al darle un codazo en una jugada dentro del área, por lo que su castigo puede ser de varios partidos de suspensión de cara al Mundial 2026.

¿EN RIESGO PRESENCIA DE CRISTIANO RONALDO EN MÉXICO?



México tiene pactado reinaugurar el Estadio Banorte en amistoso ante Portugal, donde se espera la presencia de Cristiano Ronaldo, siempre y cuando clasifique directo al Mundial.

La fecha tentativa es el mes de marzo, pero ahora todo depende si los lusitanos avancen en su siguiente partido ante Armenia, y sobre todo, de la cantidad de partidos que le den al delantero.

Por reglamento, los castigos previos a una Copa del Mundo se pagan en partidos oficiales, ya que los países anfitriones son los que pagan en amistosos.