    Cristiano anota doblete en debut de Portugal en Eliminatorias para el Mundial 2026

    CR7 lideró la goleada de Portugal vs. Armenia en la búsqueda por calificar a su sexta Copa del Mundo.

    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Portugal humilla y aplasta al conjunto de Armenia con doblete de CR7

    De la mano de Cristiano Ronaldo, que anotó un doblete, Portugal comenzó con el pie derecho las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 tras golear 0-5 a Armenia.

    Partido emotivo que se disputó en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván, capital de Armenia, ya que previo al silbatazo inicial se le rindió homenaje a Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico en julio pasado.

    Cristiano Ronaldo no deja de brillar y ser decisivo a sus 40 años. El astro del Al-Nassr, que busca el sexto Mundial de su carrera, llegó a 942 goles en su carrera, 140 con Portugal.

    CR7 marcó al minuto 21 al empujar un centro de Pedro Neto y al 46’ se mandó un golazo con un trallazo de larga distancia que significó el 0-4.

    Joao Félix también anotó un doblete (10’, 61’), mientras que Joao Cancelo se hizo presente en el marcador y le dedicó su tanto a Diogo Jota imitando su icónico festejo gamer -sentado con las piernas cruzadas simulando que está jugando videojuegos-.

    Cristiano Ronaldo continúa con su faceta goleadora y en el inicio de la temporada 2025-26 suma cuatro goles en cuatro partidos entre su club y selección.

    El próximo partido de Portugal será visitando a Hungría el martes 9 de septiembre.

    La selección dirigida por Roberto Martínez también comparte el Grupo F de las Eliminatorias con Irlanda.

    Cabe destacar que, el equipo que acabe en la primera posición logrará el boleto directo a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

