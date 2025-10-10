Con una derrota y una victoria de por medio, la Selección de Alemania tiene tres puntos, un triunfo lo puede llevar a compartir el liderato o acabar como segundo este viernes, o bien ir al fondo del contingente junto a Luxemburgo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA VS. LUXEMBURGO RUMBO AL MUNDIAL 2026

El cuadro alemán nunca ha perdido frente a Luxemburgo, el saldo es de cuatro victorias, tres de ellas en partidos oficiales; la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en mayo de 2006 con victoria de Alemania por 7-0.

Luxemburgo no gana un partido oficial desde noviembre de 2023 cuando ganó a Liechtenstein; entre oficiales y amistoso tiene cuatro derrotas en los últimos cinco juegos. Los alemanes por su parte tienen tres derrotas en sus últimos cinco compromisos.