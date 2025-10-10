Alemania vs. Luxemburgo: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026
En caso de una catastrófica derrota, el combinado teutón tiene posibilidades de acabar último de su grupo en la eliminatoria de la UEFA.
Alemania vs. Luxemburgo se jugará como parte de la Jornada 3 del Grupo A de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en la que en caso de darse una catastrófica derrota del cuadro teutón, éste pudiera acabar último de su sector.
Con una derrota y una victoria de por medio, la Selección de Alemania tiene tres puntos, un triunfo lo puede llevar a compartir el liderato o acabar como segundo este viernes, o bien ir al fondo del contingente junto a Luxemburgo.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA VS. LUXEMBURGO RUMBO AL MUNDIAL 2026
El cuadro alemán nunca ha perdido frente a Luxemburgo, el saldo es de cuatro victorias, tres de ellas en partidos oficiales; la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en mayo de 2006 con victoria de Alemania por 7-0.
Luxemburgo no gana un partido oficial desde noviembre de 2023 cuando ganó a Liechtenstein; entre oficiales y amistoso tiene cuatro derrotas en los últimos cinco juegos. Los alemanes por su parte tienen tres derrotas en sus últimos cinco compromisos.
- Cuándo es el Alemania vs. Luxemburgo rumbo al Mundial 2026: el partido es el viernes 10 de octubre en el PreZero Arena de Sinsheim.
- A qué hora es el Alemania vs. Luxemburgo rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 12:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Alemania vs. Luxemburgo rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión de este compromiso por la señal de ViX en Estados Unidos.