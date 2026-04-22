Marruecos 2026 El juego entre El Salvador y Marruecos, ya no se jugará El encuentro entre ambas selecciones quedó cancelado y el conjunto centroamericano jugará ante Catar.

Video El Salvador y Marruecos disputarán juego amistoso en junio

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, informó este miércoles que el duelo ante Marruecos del próximo 3 de junio, que se celebraría en Maryland, ha sido cancelado.

Esto ante la imposibilidad del conjunto africano que notificó que no podrían contar con todo su plantel para dicho encuentro y propuso cambiar la fecha, y la sede del juego.

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Así, buscaba trasladarlo a la propia Marruecos y jugarlo el 3 de junio. Además, a sumiría todos los gastos del viaje del conjunto salvadoreño.

Pero no se aceptó dicha propuesta porque por disposición de la FIFA no se pueden jugar dos partidos en diferentes continentes en la misma fecha FIFA porque finalmente, El Salvador confirmó que disputará un partido ante Catar el 6 de junio en Los Ángeles.

El duelo será en el BMO Stadium y no se transmitirá por televisión pedido de las autoridades del país de Medio Oriente.

Catar, al igual que Marruecos, se prepará para el Mundial 2026 que se celebrará del 11 de junio al 18 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.