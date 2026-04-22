    Marruecos 2026

    El juego entre El Salvador y Marruecos, ya no se jugará

    El encuentro entre ambas selecciones quedó cancelado y el conjunto centroamericano jugará ante Catar.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video El Salvador y Marruecos disputarán juego amistoso en junio

    Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, informó este miércoles que el duelo ante Marruecos del próximo 3 de junio, que se celebraría en Maryland, ha sido cancelado.

    Esto ante la imposibilidad del conjunto africano que notificó que no podrían contar con todo su plantel para dicho encuentro y propuso cambiar la fecha, y la sede del juego.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Marruecos 2026

    El Salvador y Marruecos disputarán juego de preparación en junio
    1 mins

    El Salvador y Marruecos disputarán juego de preparación en junio

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Le quitan el título a Senegal y Marruecos es proclamado campeón de África
    1 mins

    Le quitan el título a Senegal y Marruecos es proclamado campeón de África

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Senegal y Marruecos reciben duras sanciones de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Senegal y Marruecos reciben duras sanciones de cara al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Senegal puede ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones
    2 mins

    Senegal puede ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Brahim Díaz da pase a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025
    1 mins

    Brahim Díaz da pase a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Así, buscaba trasladarlo a la propia Marruecos y jugarlo el 3 de junio. Además, a sumiría todos los gastos del viaje del conjunto salvadoreño.

    Pero no se aceptó dicha propuesta porque por disposición de la FIFA no se pueden jugar dos partidos en diferentes continentes en la misma fecha FIFA porque finalmente, El Salvador confirmó que disputará un partido ante Catar el 6 de junio en Los Ángeles.

    El duelo será en el BMO Stadium y no se transmitirá por televisión pedido de las autoridades del país de Medio Oriente.

    Catar, al igual que Marruecos, se prepará para el Mundial 2026 que se celebrará del 11 de junio al 18 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

    Video Cristiano Ronaldo y Al Nassr, a un paso del doblete en 2026
    Relacionados:
    Marruecos 2026MarruecosCatarCatar 2026El Salvador

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX