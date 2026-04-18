Mundial 2026 El Salvador y Marruecos disputarán juego de preparación en junio Ambas selecciones se preparan para sus siguientes compromisos, los de la Concacaf para la Nations League y Copa Oro, y los africanos para el Mundial 2026.

Video El Salvador y Marruecos disputarán juego amistoso en junio

El Salvador y Marruecos sostendrán un partido amistoso el próximo 3 de junio el cual se celebrará en Northwest Stadium, en Landover, Maryland.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, Yamil Bukele, a través de sus redes sociales.

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"CONFIRMADO: El Salvador jugará ante Marruecos, el próximo 3 de junio, en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, como parte de los compromisos a disputar en la próxima fecha FIFA" se lee en el mensaje en la cuenta de X del directivo.

Y añade: "Es, en definitiva, un compromiso de alto nivel que suma a nuestro proceso".

Así, La Selecta tendrá un rival de alta envergadura que fue semifinalista en la pasada Copa del Mundo y finalista de la más reciente Copa Africana de Naciones y que se prepara para participar en el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio, próximos.

Mientras, el conjunto salvadoreño quedó eliminado de la justa de la FIFA y se prepara para la Concacaf Nations League y la Copa Oro.