Video Edson Álvarez tiene un hermoso gesto previo al inicio del partido vs Uruguay

Edson Álvarez tuvo un gran gesto con una niña previo al silbatazo inicial del partido México vs. Uruguay de este sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón.

Una niña en muletas se dirigía al centro de la cancha para el protocolo previo al partido, pero en el camino se atoró con las mantas publicitarias que fueron colocadas sobre el césped.

PUBLICIDAD

Al ver la acción, el defensa uruguayo José María Giménez y el mediocampista mexicano Edson Álvarez rompieron filas para hacer equipo y auxiliar a la pequeña.

Mientras el charrúa servía de apoyo para la niña, el Machín se agachó para desatorar sus pies de las mantas, evitar algún accidente y que pudiera continuar su camino.

El momento ocurrió minutos después de que la Selección Mexicana protagonizara un accidente a su llegada al Estadio Corona, casa del Santos Laguna.

Un miembro de la directiva del Tri se tropezó al bajarse del autobús y se estrelló contra el suelo. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores, el hombre se pudo levantar y el resto de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores pudieron descender del camión.