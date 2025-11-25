    Mundial 2026

    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    El delantero de Portugal ya conoce su sanción tras ser expulsado ante Irlanda en las Eliminatorias de la UEFA.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia castigo para Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción con la selección de Portugal tras ser expulsado ante Irlanda en el penúltimo partido de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.

    El comité de disciplina de la FIFA decidió castigar a CR7 con un partido de sanción, que ya cumplió en las Eliminatorias ante Armenia, y dos más, que son condicionados a su comportamiento.

    Eso quiere decir que Cristiano Ronaldo podrá jugar el primer partido de Portugal en el Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a caer en una incidencia disciplinaria.

    El Bicho fue expulsado al minuto 59 del partido ante Irlanda el pasado 13 de noviembre por una agresión sobre Dara O'Shea, lo que significó su primera tarjeta roja con su selección en sus 226 partidos disputados.

    Cristiano Ronaldo apunta a jugar su sexto Mundial tras disputar el de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde se convirtió en el único futbolista en anotar en cinco Copas del Mundo diferentes.

    CR7 y Portugal conocerán a sus rivales en la Fase de Grupos del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre cuando se realice el sorteo desde Washington, D.C.

    Cristiano tendría una probadita del Mundial 2026 en marzo, pues México y Portugal tienen pactado un partido amistoso que serviría para reinaugurar el Estadio Banorte en el cual se espera la presencia del legendario futbolista.

    Video Radical cambio de FIFA: Este sería el rival de México en partido de inauguración

