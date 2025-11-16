Pese al amplio marcador final, Armenia llegó a equilibrar el partido en el minuto 18 con el tanto de Spertsyan (1-1). Sin embargo, el empate duró poco. Portugal reaccionó con solvencia y dejó prácticamente sentenciada la clasificación antes del descanso.

PUBLICIDAD

Renato Veiga abrió el marcador en una acción que dejó dudas por un posible fuera de juego posicional. A partir de allí, la selección lusa impuso su jerarquía con anotaciones de Gonçalo Ramos, tras un error defensivo del conjunto armenio; un doblete de Joao Neves, incluido un notable lanzamiento de falta; y un penalti transformado por Bruno Fernandes para el 5-1 con el que se cerró la primera mitad.

El segundo tiempo mantuvo el guion. Fernandes sumó otro tanto desde los once metros y Portugal amplió su ventaja con el estreno goleador del debutante Forbs, extremo formado en la cantera del Manchester City. Neves firmó su tercer gol de la noche y Francisco Conceição completó la cuenta con el noveno.