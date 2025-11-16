    Mundial 2026

    Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aplasta a Armenia y se clasifica al Mundial 2026

    Lo lusos ganaron con hat-tricks de Bruno Fernandes y Joao Neves; Renato Veiga, Gonçalos Ramos y Francisco Conceição sellaron la goleada.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Portugal clasifica al Mundial 2026 con escandalosa goleada

    Portugal certificó este domnigo su presencia en el Mundial 2026, alcanzando así su séptima participación consecutiva desde 2002, luego de lograr una goleada contundente (9-1) ante Armenia, en un encuentro disputado en el estadio Do Dragão y marcado por la ausencia de su principal figura, Cristano Ronaldo, sancionada tras su expulsión frente a Irlanda.

    Pese al amplio marcador final, Armenia llegó a equilibrar el partido en el minuto 18 con el tanto de Spertsyan (1-1). Sin embargo, el empate duró poco. Portugal reaccionó con solvencia y dejó prácticamente sentenciada la clasificación antes del descanso.

    Renato Veiga abrió el marcador en una acción que dejó dudas por un posible fuera de juego posicional. A partir de allí, la selección lusa impuso su jerarquía con anotaciones de Gonçalo Ramos, tras un error defensivo del conjunto armenio; un doblete de Joao Neves, incluido un notable lanzamiento de falta; y un penalti transformado por Bruno Fernandes para el 5-1 con el que se cerró la primera mitad.

    El segundo tiempo mantuvo el guion. Fernandes sumó otro tanto desde los once metros y Portugal amplió su ventaja con el estreno goleador del debutante Forbs, extremo formado en la cantera del Manchester City. Neves firmó su tercer gol de la noche y Francisco Conceição completó la cuenta con el noveno.

    Con el pase asegurado, Portugal apunta ahora a superar su mejor actuación histórica, el tercer puesto de 1966. En paralelo, Irlanda logró un triunfo agónico ante Hungría (2-3) y disputará la repesca europea de marzo.

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFAPortugalArmeniaJoão NevesGonçalo RamosBruno FernandesRenato Veiga

