Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aplasta a Armenia y se clasifica al Mundial 2026
Lo lusos ganaron con hat-tricks de Bruno Fernandes y Joao Neves; Renato Veiga, Gonçalos Ramos y Francisco Conceição sellaron la goleada.
Portugal certificó este domnigo su presencia en el Mundial 2026, alcanzando así su séptima participación consecutiva desde 2002, luego de lograr una goleada contundente (9-1) ante Armenia, en un encuentro disputado en el estadio Do Dragão y marcado por la ausencia de su principal figura, Cristano Ronaldo, sancionada tras su expulsión frente a Irlanda.
Pese al amplio marcador final, Armenia llegó a equilibrar el partido en el minuto 18 con el tanto de Spertsyan (1-1). Sin embargo, el empate duró poco. Portugal reaccionó con solvencia y dejó prácticamente sentenciada la clasificación antes del descanso.
Renato Veiga abrió el marcador en una acción que dejó dudas por un posible fuera de juego posicional. A partir de allí, la selección lusa impuso su jerarquía con anotaciones de Gonçalo Ramos, tras un error defensivo del conjunto armenio; un doblete de Joao Neves, incluido un notable lanzamiento de falta; y un penalti transformado por Bruno Fernandes para el 5-1 con el que se cerró la primera mitad.
El segundo tiempo mantuvo el guion. Fernandes sumó otro tanto desde los once metros y Portugal amplió su ventaja con el estreno goleador del debutante Forbs, extremo formado en la cantera del Manchester City. Neves firmó su tercer gol de la noche y Francisco Conceição completó la cuenta con el noveno.
Con el pase asegurado, Portugal apunta ahora a superar su mejor actuación histórica, el tercer puesto de 1966. En paralelo, Irlanda logró un triunfo agónico ante Hungría (2-3) y disputará la repesca europea de marzo.