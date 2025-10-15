Fulminantes, justo como ha sido su carrera, llegaron los goles 40 y 41 de Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Mundialistas. Dos remates de primera intención ante Hungría y, presto, nuevo récord.

Tras el festejo, que seguro lo hubo por minimalista que fuera, es tiempo de poner las cosas en su lugar y justo así lo ha hecho el atacante portugués con un mensaje en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"No es ningún secreto que representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal", escribió en X.

Y añadió: " Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para finalizar la clasificación al Mundial!".

Cristiano Ronaldo y Portugal igualaron el martes a dos goles con Hungría en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026, rompiendo el récord individual, pero dejando pendiente la clasificación a la Copa del Mundo por el número de puntos.

De ahí la última parte de su mensaje.

El atacante del Al-Nassr, previo al duelo ante los húngaros, estaba igualado en goles con Carlos 'Pescadito' Ruiz, de Guatemala, con 39 en las eliminatorias mundialistas. Ahora es dueño absoluto de la marca.

De 40 años, Cristiano podrá aumentar el récord en noviembre próximo cuando con su selección visite a Irlanda y Armenia para buscar su pase a la Copa del Mundo.

Registra, tras el encuentro ante los magyares, 948 goles en su carrera, 143 con su selección y 805 a nivel de clubes. Está a 52 goles de los mil, que ha dicho en distintas oportunidades, son su objetivo.