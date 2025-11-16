    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal tras conseguir su boleto al Mundial

    La Selección de Portugal goleó a Armenia y con eso estarán en la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Cristiano Ronaldo estalla tras el pase al Mundial y manda mensaje a la afición

    La Selección de Portugal consiguió su boleto al Mundial 2026 luego de golear a Armenia en el último juego de las eliminatorias de la UEFA, juego que se disputó en el estadio Do Dragao.

    En este partido no pudo estar su estrella y capitán Cristiano Ronaldo, ya que cumplió un partido de suspensión tras ser expulsado en el duelo ante Irlanda, castigo que podría extenderse de ser considerado así por FIFA.

    Claramente CR7 estuvo al pendiente de lo sucedía con sus compañeros en el vital encuentro, al finalizar, lanzó el mensaje para todo Portugal, “Estamos en el Mundial, vamos con todo, Portugal”.

    Cristiano podría recibir más partidos de suspensión y eso podría dejarlo fuera de la posibilidad de jugar contra México en la reinauguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México en el 2026 y hasta peligra un partido del Mundial 2026.

    Ante esto habló su técnico, Roberto Martínez, quien señaló que sería injusto una sanción de tal magnitud, ya que afectarían al jugador y al combinado nacional.

    Por otro lado, el TSM de Torreón levantó la mano para ser sede del campo de entrenamiento para Portugal y otros equipos de cara a la Copa del Mundo.

    Ahora, Portugal solo tendrá que esperar el sorteo del Mundial para conocer el grupo que ocuparán en la justa y a sus rivales para la primera fase.

