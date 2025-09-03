Video De nada: todo lo que necesitas saber para comprar boletos del Mundial 2026

La guía para comprar boletos para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está aquí, y todo lo que necesitas saber con las fases, precios y hasta la reventa de cara al magno certamen de la FIFA.

El certamen iniciará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Banorte, el recinto que será el primero en recibir tres Mundiales, y los boletos individuales están ya por salir a la venta por medio de FIFA en lo que será un foco importante para aficionados de todo el mundo.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ?



El único medio por el que se podrán adquirir boletos será FIFA.com, incluyendo también boletos de reventa que se tramitará también bajo la supervisión de FIFA para cada uno de los 104 partidos para el certamen.

No hay otras plataformas oficiales para la adquisición de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo la reventa, misma que tendrá una sección especial en el sitio oficial de la FIFA, que más adelante se explicará.

Todos los boletos serán electrónicos, es decir, no habrá boletos físicos, y tampoco habrá venta de boletos en taquillas o centros oficiales. La única expedición de boletos la tendrá FIFA.com, el portal oficial de FIFA.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ?



La venta de entradas es accesible y solamente se necesitan los siguientes parámetros:





Ser mayor de 18 años

Tener un método de pago elegible, ya sea con tarjeta de crédito o débito. Solamente las tarjetas Visa entrarán en la Fase 1 (detalles más adelante)

La plataforma para comprar boletos en FIFA.com estará disponible en español e inglés.



¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?



Los precios de los boletos individuales (lo que no forman parte del programa hospitality) iniciarán a partir de los 60 dólares (1,200 pesos mexicanos) para partidos de la Fase de Grupos y pueden ir hasta los 7 mil dólares (127 mil pesos mexicanos).

La FIFA empleará un sistema de precios dinámicos para la venta de boletos para los 104 partidos, es decir, acorde con la demanda de cada partido, se establecerá un precio distinto, un esquema usado ya en el Mundial de Clubes EUA 2025.

¿CUÁNDO SE INICIARÁ LA VENTA DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO?



Se llevarán a cabo tres fases para la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026. La primera fase iniciará el próximo 10 de septiembre y el registro abarcará hasta el 19 de septiembre.

Para la primera fase, únicamente serán participantes las tarjetas de crédito y débito Visa. Para las posteriores fases, el resto de tarjetas también podrán participar en la compra.

¿HABRÁ REVENTA PARA COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?



Sí, pero será una reventa oficial regulada por FIFA y se habilitará una sección de reventa en el portal de FIFA.com para aficionados que hayan adquirido entradas y que, posteriormente, tengan la certeza de que no usarán los boletos comprados.

Los aficionados con boletos para el Mundial 2026 que no usarán las entradas podrán subir sus entradas al referido portal de reventas para que otros aficionados que sí están interesados en asistir a un partido en específico puedan adquirir las entradas, todo conforme a las disposiciones oficiales de dependencias gubernamentales en México, Estados Unidos y Canadá, además de FIFA.

¿CUÁNTOS BOLETOS SE PODRÁN ADQUIRIR PARA EL MUNDIAL 2026?



Cada usuario podrá adquirir:

Máximo 4 boletos por cada partido

Máximo 10 partidos de todo el Mundial 2026

GUÍA Y PASOS A SEGUIR PARA COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Obtener el FIFAID en FIFA.com Registrarse para mostrar interés en adquirir boletos para el Mundial 2026 (del 10 al 19 de septiembre) Se realizará un sorteo entre todas las solicitudes de compra Después del sorteo, se notificará vía correo electrónico la fecha y hora exacta en la que cada aficionado puede entrar a la selección de partidos disponibles para el Mundial 2026 en ese momento Seleccionar partido o partidos y pagar con el método de pago registrado