La FIFA reveló este miércoles 3 de septiembre el valor mínimo y máximo de los boletos para el Mundial 2026 para todos los aficionados que aspiren a comprarlos.

A través de un comunicado, fue como el ente rector del futbol mundial dio a conocer la noticia que suena atractivos para los amantes del futbol en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

La FIFA previamente había revelado precios para los Hospitality de los estadios en México, donde el más económico iba de los 35 mil y hasta los 130 mil pesos mexicanos, es decir, desde los 1,845 a 6,900 dólares.

COSTO DE BOLETOS PARA MUNDIAL 2026 EN VENTA GENERAL



FIFA explica que se puede adoptar un "precio dinámico" que ya puso a prueba en el pasado Mundial de Clubes 2025, donde algunos precios se elevaron o rebajaron de acuerdo a las solicitudes del mismo.

Es más, The New York Times señaló que en algunos juegos, el costo se redujo hasta en un 84%, por lo que puede pasar lo mismo de cara al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA reveló que el costo mínimo en la venta general será de 60 dólares (1,123 pesos mexicanos) hasta casi 7 mil dólares (126 mil pesos mexicanos), por boleto.

La venta de entradas comenzará este próximol 10 de septiembre con un sorteo exclusivo para clientes de Visa, quienes podrán inscribirse hasta el 19 de septiembre para optar a cerca de un millón de boletos.

Los que resulten seleccionados podrán comprar a partir del 1 de octubre, todos los fans tendrán posibilidad de comprar hasta cuatro boletos por partido y como máximo asistir a 10 juegos.