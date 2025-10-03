    Mundial 2026

    Carlos Acevedo volverá a ser convocado a la Selección Mexicana para Fecha FIFA

    La directiva de su equipo recibió la solicitud oficial de parte del Tri para la fecha FIFA de octubre.

    Por:
    TUDN.
    Video Figura regresa a la Selección Mexicana luego de una larga ausencia

    Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, regresa a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de octubre.

    Con información de Daniel Velasco, reportero de TUDN, se supo que la directiva del club de la Liga MX ya recibió la solicitud formal y oficial por parte del Tri para que el arquero esté en la convocatoria en los juegos ante Colombia y Ecuador.

    Este significa que el arquero, luego de una serie de lesiones ha recuperado su gran nivel, y estará disponible para el juego del 11 de octubre ante cafeteros en Arlington, Texas.

    Y para el encuentro del 14 de octubre ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara.

    Acevedo no ha sido llamado a la Selección Mexicana desde el 2024, más exactamente desde la Copa América en la que no vio minutos de acción.

    La ocasión más reciente que jugó un partido con México fue el 19 de abril del 2023 ante Estados Unidos. Juego que terminó igualado a un gol.

    Luis Malagón y José Raúl Rangel fueron los arqueros que defendieron el arco de México en los partidos ante Japón y Corea del Sur de la más reciente fecha FIFA.

