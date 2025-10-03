Colombia, liderada por James, da su convocatoria para enfrentar al Tri

Video James lidera convocatoria de Colombia para enfrentar al Tri

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos ante México y Canadá, con nombres de jerarquía como Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez al frente del grupo.

Además de James, gran figura del León en la Liga MX, Luis Díaz llega como referente ofensivo del Bayern Munich, consolidado como titular en la Bundesliga.

Por su parte, Suárez atraviesa un gran presente en el Sporting de Lisboa, donde fue protagonista en la última jornada liguera con el tanto que definió la victoria sobre Estoril, además de anotar de penalti en la Champions League frente al Napoli.

La gran sorpresa del llamado es Kevin Serna, jugador del Fluminense, quien tendrá su primera oportunidad en la absoluta. Junto a él, reaparecen futbolistas como Álvaro Montero, Johan Carbonero, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla.

Colombia se concentrará en Plano (Texas) a partir del sábado. El 11 de octubre enfrentará a México en el AT&T Stadium de Arlington y el 14 se medirá ante Canadá en Nueva Jersey.

Lista de convocados de Colombia para medirse a México y Canadá:

. Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul -MEX) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG).

. Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerry Mina (Cagliari-ITA) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-ENG).

. Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica-POR), Kevin Castaño (River Plate-ARG), James Rodríguez (León-MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG).