En encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 durante la Fecha FIFA de octubre, Australia se metió al Estadio Saputo de Montreal y derrotó a Canadá 1-0 con gol en la recta final de Nestory Irankunda.

El cotejo fue muy reñido ante una abarrotada tribuna que buscaba ver a los suyos con un triunfo al ser anfitriones de la venidera justa mundialista, aunque las cosas terminaron mal.

Fue hasta el minuto 72, tras una llegada por banda derecha, cuando Toure mandó el centro peligroso al área, mismo que no pudo ser cortado de manera correcta por Niko Sigur, cosa que a provechó Irankunda para empujar la de gajos y mandarla al fondo de la portería.

El equipo de la Hoja de Maple buscó por todos los medios aprovechar el empuje de los suyos y encontrar el empate, sin embargo, una y otra se toparon con un impenetrable muro defensivo australiano que nada les permitió.

El marcador no se movió más, una dolorosa derrota en casa para un Canadá que está próxima ser anfitriona del Mundial de 2026 y aún no encuentra la regularidad necesaria para convencer a su afición y ahora se medirá a Colombia también en amistoso aprovechando la Fecha FIFA.