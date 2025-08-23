Video Pelotazo en inicio de la serie entre Diablos y Pericos manda a niño a terapia intensiva

Un niño de 9 años sufrió una hemorragia cerebral después de recibir un fuerte pelotazo en el inicio de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla.

Ana Luisa Martínez, mamá del niño Simón Falah-Assadi Martínez, explicó en entrevista a Estadio Deportes que el pelotazo llegó a la zona de platea alta del Estadio Alfredo Harp Helú, justo en un área en donde no hay protección.

Tiempo después de recibir el pelotazo en la cabeza, Simón se sintió mal y tuvo vómitos, lo que obligó a su familia a ingresarlo al hospital, a donde fue remitido a terapia intensiva, si bien Falah-Assadi Martínez se encuentra estable.

“Le hicieron una tomografía llegando al hospital, ya que no presentaba ningún otro síntoma y resulta que era una hemorragia. Eran aproximadamente 30 centímetros cúbicos de sangre que estaban haciendo presión sobre el cerebro del lado izquierdo. Nos dijeron que era una cirugía de emergencia, ya que había que liberar toda la presión que estaba ejerciendo la sangre en el cerebro o esto podía empeorar conforme pasaban las horas”, explicó Ana Luisa Martínez.

En primera instancia, la familiaa de Simón Falah-Assadi solicitaron donadores de sangre, de preferencia tipo O+ para el menor quien se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal, además de donaciones, ya que el niño de 9 años no cuenta con seguro médico.