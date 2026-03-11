    Clásico Mundial de Beisbol

    México no solo queda fuera del Clásico Mundial: ¡También de Juegos Olímpicos!

    La derrota ante Italia es mucho más costosa de lo que aparenta para la novena mexicana.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Resumen | México se despide del Clásico Mundial de Beisbol con humillante derrota ante Italia

    México quedó eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026 después de caer apaleado por marcador de 9-1 ante una novena de Italia que arrasó en el Grupo B, pero el daño para la novena mexicana va incluso más allá.

    La derrota significó también que México se despidió de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 también debido a que no alcanzará lo suficiente para clasificar al certamen veraniego.

    El béisbol regresa al programa olímpico para la cita californiana, y México se perderá la fiesta en el diamante.

    Para clasificar a Juegos Olímpicos, México necesitaba quedar como uno de las dos novenas americanas (sin contar a Estados Unidos) mejor clasificadas en el Clásico Mundial 2026, algo que finalmente no sucedió.

    Actualmente, además del conjunto estadounidense, quedan con vida por parte de América: Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Canadá, es decir, cuatro equipos americanos que se van a disputar dos boletos al béisbol de los Juegos Olímpicos (Estados Unidos, como anfitrión, está clasificado).

