Video ¡Julio Urías encuentra nuevo equipo y ya se alista para volver al montículo!

Julio Urías, ex pitcher de los Dodgers de Los Angeles, se unirá a la pretemporada de los Tomateros de Culiacán que se alistan para la campaña 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Tras una larga ausencia en los diamantes por el caso de violencia doméstica que lo alejó del beisbol de las Grandes Ligas, Julio Urías podrá entrenar con los Tomateros a partir del próximo 8 de septiembre y buscará quedarse en el roster del equipo.

PUBLICIDAD

Tomateros hará encuentros previos al arranque de campaña en Puerto Vallarta y La Paz.

El debut de la novena de Culiacán en la Liga del Pacífico será el próximo 15 de octubre ante Algodoneros de Guasave.

Urías fue sancionado por las Grandes Ligas por otro caso de violencia doméstica en el 2023 y desde el pasado 17 de julio se encuentra habilitado para firmar con cualquier novena de las Mayores.

Julio Urías querrá formar parte de la rotación abridora de los Tomateros y ser un atractivo de taquilla en la Liga del Pacífico.