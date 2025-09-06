Video ¡Bochornoso! Aficionada a los Phillies le quita a niño pelota de beisbol

Momentos difíciles de creer solo porque existe el video se presentaron en un partido de beisbol entre los Marlins y los Phillies. La novena de Philadelphia conectó de cuadrangular y un aficionado se quedó con la pelota, momentos después se la regaló a su hijo por su cumpleaños.

Para sorpresa de todos, otra aficionada con franela de los Phillies se acerca al niño y le reclama porque supuestamente esa pelota era para ella, por lo que se la quitó al menos. El padre, al ver la situación le reclamó, pero prefirió no hacer más grande el incidente.

Todo este momento quedó grabado en video por la televisión local. Los fanáticos que estaban alrededor no daban crédito a lo que vieron momentos antes y también optaron, por no hacer más grande lo ocurrido.

La directiva de los Marlins al ver el video le llevó al pequeño fanático un presente con souvernis del equipo.

Los Phillies respondieron invitando al cumpleañero a que conociera al lanzador Harrison Bader, quien le regaló un bate autografiado.

La aficionada fue apodada como la ‘Karen de Filadelfia’.