Lucha Libre CMLL Xelhua se impone en la Gran Alternativa 2025 del CMLL

Una nueva dupla parece formarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la de Xelhua con su padrino Atlantis Jr, ya que al actuar en combinación durante la Gran Alternativa 2025, lograron que la promesa poblana, entre llaves, velocidad y resistencia, venciera Angel de Oro y Yutani para declararse el campeón de la noche.

Por su parte , Claudio Castagnoli se consolidó como Campeón Mundial Completo versión CMLL al imponerse el viernes en la Arena México a Último Guerrero, quien parecía que traería de regreso el titulo y a pesar de haberse defendido, el ataque de la estrella de AEW fue rotundo y tras darle vueltas y ponerle espaldas planas, el extranjero se llevó la victoria.

En su momento, "el chico maravilla" Máscara Dorada brindó un extraordinario encuentro ante "Speedball" Michael Bayle, dos brillantes luchadores que se robaron la atención del respetable. Antes, Soberano Jr se impuso ante Kevin Knight en una lucha llena de lances y agilidad.

En el Torneo de los participantes de la lucha en jaula se eliminaron en un Torneo Cibernético. Los Hermanos Calavera no quisieron estar separados y por convicción se quedaron juntos; Coyote rindió a Sangre Imperial; Rey Cometa dejó fuera a Cancerbero; El poblano Blue Shark rindió a Oro Jr; Pólvora tenía cuentas pendientes con los Calavera y entre los dos, se fueron a golpes.

Y en una acalorada lucha Vigia acabó con Eléctrico. La mecha estaba encendida y Pólvora rompió la máscara de Astral y este cobró venganza poniendo sus espaldas sobre la lona. Luego los Atrapasueños se fueron sobre el Calavera I y luego fue eliminado por Blue Shark.