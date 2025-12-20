    Lucha Libre CMLL

    Xelhua se impone en la Gran Alternativa 2025 del CMLL

    La promesa poblana, que pinta para ser el referente del 2026, se impuso a lado de su padrino Atlantis Jr.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen CMLL

    Una nueva dupla parece formarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la de Xelhua con su padrino Atlantis Jr, ya que al actuar en combinación durante la Gran Alternativa 2025, lograron que la promesa poblana, entre llaves, velocidad y resistencia, venciera Angel de Oro y Yutani para declararse el campeón de la noche.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lucha Libre CMLL

    Místico retiene Campeonato Mundial Semicompleto en el CMLL
    2 mins

    Místico retiene Campeonato Mundial Semicompleto en el CMLL

    Más Deportes
    ¡Bad Bunny en el CMLL! Así fue captado Benito en la Arena México
    1:21

    ¡Bad Bunny en el CMLL! Así fue captado Benito en la Arena México

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes
    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México
    1 mins

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México

    Más Deportes
    Aficionado un millón recibirá un cinturón especial del CMLL
    2 mins

    Aficionado un millón recibirá un cinturón especial del CMLL

    Más Deportes
    CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero
    1 mins

    CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero

    Más Deportes
    ¡Vibrante regreso de Soberano Jr. al CMLL en una Arena México llena!
    2 mins

    ¡Vibrante regreso de Soberano Jr. al CMLL en una Arena México llena!

    Más Deportes
    ¡Estrella de la MLW se presenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre!
    1 mins

    ¡Estrella de la MLW se presenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre!

    Más Deportes
    ¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!
    1 mins

    ¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!

    Más Deportes

    Por su parte , Claudio Castagnoli se consolidó como Campeón Mundial Completo versión CMLL al imponerse el viernes en la Arena México a Último Guerrero, quien parecía que traería de regreso el titulo y a pesar de haberse defendido, el ataque de la estrella de AEW fue rotundo y tras darle vueltas y ponerle espaldas planas, el extranjero se llevó la victoria.

    En su momento, "el chico maravilla" Máscara Dorada brindó un extraordinario encuentro ante "Speedball" Michael Bayle, dos brillantes luchadores que se robaron la atención del respetable. Antes, Soberano Jr se impuso ante Kevin Knight en una lucha llena de lances y agilidad.

    En el Torneo de los participantes de la lucha en jaula se eliminaron en un Torneo Cibernético. Los Hermanos Calavera no quisieron estar separados y por convicción se quedaron juntos; Coyote rindió a Sangre Imperial; Rey Cometa dejó fuera a Cancerbero; El poblano Blue Shark rindió a Oro Jr; Pólvora tenía cuentas pendientes con los Calavera y entre los dos, se fueron a golpes.

    Y en una acalorada lucha Vigia acabó con Eléctrico. La mecha estaba encendida y Pólvora rompió la máscara de Astral y este cobró venganza poniendo sus espaldas sobre la lona. Luego los Atrapasueños se fueron sobre el Calavera I y luego fue eliminado por Blue Shark.

    Luego el maestro Virus derrotó a Astral en tanto que Rey Cometa hizo lo propio con el Vigia. Calavera II acabó a Espíritu Negro. El Coyote con su mejor ahuyido despidió a Blue Shark. Robin acabó con Diamond y luego los maestros entre Virus y Robin.

    Relacionados:
    Lucha Libre CMLL

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX