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    Tiger Woods es detenido por conducir bajo efectos de alcohol en Florida

    El exgolfista de la PGA provoca accidente vehicular sin heridos en la Florida y es detenido por conducir bajo los efectos de alcohol.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Tiger Woods, de nuevo en problemas.
    Tiger Woods, de nuevo en problemas.
    Imagen Getty Images.

    El exgolfista de la PGA, Tiger Woods, es detenido en la Florida, al provocar un accidente automovilístico en el que se volcó, informaron fuentes locales. E l incidente ocurrió en Jupiter Island, poco antes de las 14:00 horas locales, cuando Woods intentó rebasar a una camioneta con remolque en una carretera.

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    De acuerdo con la oficina del condado de Martin, Woods también enfrenta cargos por conducir bajo efectos de alcohol y por negarse a una prueba de orina. “Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a una prueba legal”, explicó un oficial.

    El golfista viajaba solo al momento del choque y no presentó lesiones. Según el reporte se encontraba ‘letárgico en la escena’, aunque mantuvo una actitud colaborativa durante la intervención.

    Una lista de incidentes

    No es la primera vez que Tiger Woods se ve involucrado en un accidente de tránsito. En el 2021 sufrió un grave accidente en Los Angeles que le provocó fracturas en las piernas y puso en riesgo su carrera deportiva.

    En el 2017, fue arrestado por un caso relacionado con conducción bajo efecto de sustancias, c uando fue encontrado dormido al volante. Woods aseguró que la situación se debió a una mezcla de analgésicos y se declaró culpable de conducción temeraria.

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