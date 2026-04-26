Más Deportes Supernova Génesis 2026 EN VIVO: Resultados, resumen de la función de boxeo entre influencers Sigue la cobertura de la función de este domingo 26 de abril de Supernova Génesis 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Nuevamente, el boxeo, el espectáculo, la música y el mundo de los influencers se fusionan para dar vida a la esperada función de Supernova Génesis 2026, que se llevará a cabo este domingo en la Arena Ciudad de México.

En esta ocasión, los personajes que subirán al cuadrilátero resultan sumamente llamativos, con nombres como Karely Ruiz, Aarón Mercury, Mario Bautista y nuevamente Alana Flores, lo que ha generado una gran expectativa entre los aficionados. Se anticipan combates llenos de emoción, intensidad y momentos virales que dominarán las redes sociales.

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La transmisión de la cartelera principal comenzará a las 19:00 horas. Además de los enfrentamientos, el evento contará con la participación de destacadas figuras de la música como Óscar Maydon, Ozuna y Carín León, quienes pondrán el ambiente en una noche que promete ser inolvidable.

Este tipo de espectáculos se ha consolidado como una nueva tendencia en el entretenimiento deportivo, donde las figuras digitales dan el salto al ring para conectar con nuevas audiencias.

Supernova Génesis 2026 no solo apuesta por el espectáculo dentro del cuadrilátero, sino también por una experiencia integral que combina deporte, música y cultura digital en un mismo escenario.

La cartelera principal está conformada de la siguiente manera:

Alana Flores vs Flor Vigna

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nando

Lonche vs Willito

Resultados en vivo de la velada en Supernova Génesis 2026

MILICA SE QUEDA CON LA VICTORIA

Milica es la primera ganadora de la velada luego de vencer por decisión unánime a Kim Shantal, quien decidió aceptar una segunda pelea en la misma noche en lugar de Ari Geli. Cualquiera se pudo quedar con la victoria, pero la argentina logró conectar los mejores golpes.

EL ABRAHAM PRENDE AL PÚBLICO CON SU NOCAUT

El pleito contra Nando fue uno de los más esperados por todo lo que se dijeron desde días previos. El primer episodio resultó parejo, con buenas combinaciones para ambos. En el segundo capítulo El Abraham mostró una buena combinación para ganar por nocaut técnico.

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WILLITO DOMINA A PLACER Y CUMPLE CON LO QUE VATICINÓ

Pese a que Willito había solicitado pelear sin careta, se decidió que no fuera así y ambos utilizaron careta. Tanta era su confianza que conectó los mejores golpes durante su pleito. En el primer asalto le perdonó la vida a Lonche. En el segundo era tanto el dominio, que el réferi detuvo el combate para que Willito se impusiera por nocaut.

PRIMERA PAUSA POR ÓSCAR MAYDON

El cantante mexicano se hace presente en la Arena Ciudad de México para ofrecer un espectáculo musical. Supernova Génesis 2026 se encuentra en su cartelera principal.

KARELY RUIZ SE IMPUSO EN UN COMBATAZO DE TRES ROUNDS

Karely Ruiz se impuso por decisión dividida a Kim Shantal dentro de la cartelera principal de Supernova Génesis 2026. Hay que recordar que Shantal había sostenido previamente un combate y el cansancio le pudo cobrar factura.

VIENE UNA SEGUNDA PAUSA PARA ESCUCHAR A OZUNA