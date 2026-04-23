Más Deportes Alexa Grasso convive con jugadores de Chivas Femenil tras su victoria en UFC La peleadora tapatía convivió y entrenó con jugadoras de Chivas Femenil, además de que le regalaron una playera personalizada.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alexa Grasso inicia camino para recuperar el título de UFC

Luego de su reciente victoria en el octágono, la mexicana Alexa Grasso visitó las instalaciones de Chivas Femenil para compartir y aprender algo de futbol con las jugadoras del cuadro tapatío.

La ex campeona mundial de UFC en el peso mosca venció el pasado 28 de marzo a Maycee Barber en la pelea coestelar del UFC Fight Night 271. Grasso le propinó un tremendo nocaut a su rival; las imágenes se volvieron virales y se difundieron alrededor del mundo.

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¿Cómo se dio la visita de Alexa Grasso a Chivas?

Justamente, previo a ese compromiso, Grasso recibió un regalo muy especial: una playera personalizada de las Chivas, por lo que prometió visitar al equipo en un futuro cercano.

Ese día llegó y, gracias a que regresó a Guadalajara, la peleadora visitó las instalaciones del equipo, donde fue recibida por Alicia Cervantes, Blanca Félix, Gabriela Valenzuela, Boyi Iturbide, Celeste Espino, Kimberly Guzmán y Casandra Montero.

¿Qué hizo Alexa con las jugadoras rojiblancas?

A través de redes sociales, se compartieron imágenes y videos donde la peleadora tapatía convivió con las jugadoras rojiblancas, intercambiando experiencias y mostrando admiración mutua.

La visita dejó ver un ambiente de camaradería, donde tanto futbolistas como la ex campeona de UFC reconocieron el esfuerzo y la dedicación que implica competir al más alto nivel.

Las jugadoras le enseñaron la manera correcta de patear un balón, dar pases y hasta ser portera. Incluso, detuvo algunos de los tiros de las futbolistas.

La visita de Grasso no solo representó un momento simbólico, sino también un impulso en la visibilidad del deporte femenil, donde figuras de distintas disciplinas se unen para inspirar, romper barreras y seguir construyendo el camino para futuras atletas.