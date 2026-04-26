Más Deportes Sabastian Sawe rompe la barrera de las dos horas en la maratón También en la maratón de Londres 2026, Tigst Assefa impuso un nuevo récord en la categoría femenil

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El mundo de la maratón es muy probable que tenga un antes y un después de este 26 de abril del 2026, porque en Londres se rompieron las marcas mundiales en ambas categorías y en la varonil, el keniano Sabastian Sawe paró el cronómetro en 1 hora 59 minutos 30 segundos.

Rompió el muro de las dos horas en la prueba, todo un hito en la historia del deporte. El anterior récord era de su compatriota Kelvin Kiptum que corrió el 8 de octubre de 2023 en Chicago en 2:00:35.

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A destacar, además que el segundo sitio, el etíope Yomif Kejelcha también hizo los 42 kilómetros 195 metros debajo de los 120 minutos , los completó en 1:59:41. El tercer puesto fue de Jacob Kiplimo con 2:00:28 .

Existe el antecedente de que en Viena, en el 2019, Eliud Kipchoge hizo un registro de 1:59:40, pero no fue homologado por las condiciones que presentó ese día. Corrió con liebres y con asistencia externa.

Por si eso fuera poco en la competencia inglesa, la etíope Tigst Assefa logró un registro histórico al parar el cronómetro en 2:15:41. Con lo que rompió su marca del mundo para un maratón exclusivo para mujeres.

El récord de Assefa tiene otro antecedente, el de la keniana Ruth Chepngetich en el maratón de Chicago en el 2014. Corrió en 2:09:56, pero ocupó liebres masculinas.