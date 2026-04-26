Más Deportes Sabastian Sawe rompe la barrera de las dos horas en el Maratón de Londres Sabastian Sawe y Yomif Kejelcha rompen la barrera de las dos horas en Maratón de Londres 2026, logrando una actuación histórica.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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El keniano Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres 2026 al convertirse en el primer hombre en correr la distancia en menos de dos horas de manera oficial. Detuvo el cronómetro en 1:59:30, rompiendo una barrera que durante décadas parecía inalcanzable.

La actuación de Sawe no solo significó un triunfo, sino también la caída del récord mundial previo. Su marca superó el 2:00:35 impuesto por Kelvin Kiptum en 2023, abriendo una nueva era en el atletismo de fondo y elevando el estándar a niveles nunca antes vistos.

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Actuación histórica no fue solo de Sabastian Sawe

Pero la hazaña no fue en solitario. El etíope Yomif Kejelcha también rompió la barrera de las dos horas con un tiempo de 1:59:41, firmando un histórico segundo lugar. Incluso el tercer puesto, del ugandés Jacob Kiplimo, con 2:00:28, superó el antiguo récord mundial.

La carrera se desarrolló a un ritmo vertiginoso desde el inicio, favorecida por condiciones ideales. Sawe y Kejelcha protagonizaron un intenso duelo durante gran parte del recorrido, hasta que el keniano lanzó el ataque definitivo en los últimos kilómetros para asegurar la victoria.

¿Qué hace diferente la marca de Sawe respecto a las anteriores?

El registro adquiere aún más relevancia al tratarse de una marca oficial. A diferencia de lo conseguido por Eliud Kipchoge en 2019, bajo condiciones controladas, el tiempo de Sawe cumple con todos los criterios de World Athletics.