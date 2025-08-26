Reyna Isis fue la invitada de lujo en el episodio 12 de Enmascarados TUDN donde habló sobre su lucha ante La Jarochita en el 89 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Está catalogada como la mejor lucha de apuestas de las amazonas en la Arena México de los últimos tiempos”, comenzó diciendo la Flor del Desierto para después revelar cuánto le costó perder su máscara en el escenario más grande del CMLL.

“Fue horrible, son momentos de shock, al día siguiente tuve que luchar en la Coliseo y era como ‘no mames’, ósea, literal te sientes desnudo, sales y es como ‘me falta algo, no soy yo’. Es difícil, a mí me costó un año procesarlo”, expresó.

Sobre si necesitó ayuda profesional para superar el trauma, Reyna Isis respondió: “No, yo solita, pero sí fue un proceso muy difícil porque fueron 10 años luchando enmascarada”.

Luego, la Flor del Desierto agregó: “Cada luchador tiene su manera de procesarlo, a algunos les cuesta más, a otros menos, pero en mi caso me costó mucho trabajo hacer a Reyna Isis y tener que despedirme del personaje con máscara porque, así como yo sacrifique mucho por hacer a Reyna Isis, Reyna Isis, cuando ya estaba hecha, me lo dio todo”.

Reyna Isis vs. La Jarochita marcó un antes y un después

La luchadora, que entre sus logros están la cabellera de La Vaquerita y el Grand Prix de las Amazonas en 2024, destacó que, pese a perder su máscara ante La Jarochita, su carrera tuvo un repunte, además de marcar un antes y un después en la lucha libre femenil de México.

“La gente después de ese momento me cobijó muy bien, vino un cambio, un cierre de ciclo de esta rivalidad, de que la lleváramos de la vida real al ring, del ring a la vida real, junto con ello terminó de explotarse este nuevo boom de la lucha libre femenil.

“Habíamos luchado mucho para que se nos diera más proyección a las mujeres y creo que después de esta lucha los jefes en la Arena México se dieron cuenta de que sí, la clave estaba en las mujeres”, indicó Reyna Isis.