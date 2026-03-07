Lucha Libre Konnan es reportado en estado de salud delicado: sufre amputación de pierna

Video Konnan es hospitalizado y sufre amputación de pierna

Konnan, leyenda de la lucha libre mexicana, sufre de un delicado estado de salud e, incluso, se sometió a una cirugía de amputación de pierna.

El exluchador se encuentra en un hospital de San Diego, Estados Unidos, en donde fue sometido a la referida cirugía.

Reportes indican que Carlos Santiago Espada todavía está en riesgo de que también sufra la amputación de su otra pierna. Hasta el momento, no hay más detalles.

De 62 años, la leyenda de la lucha libre en México ha tenido diversas complicaciones de salud lo largo de su vida. Incluso ya fue sometido a un trasplante de riñón en la primera década de este siglo.

Justamente en esos años fue que Konnan empezó con complicaciones más severas en su salud, todo después de una carrera álgida.