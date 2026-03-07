    Lucha Libre

    Konnan es reportado en estado de salud delicado: sufre amputación de pierna

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Konnan es hospitalizado y sufre amputación de pierna

    Konnan, leyenda de la lucha libre mexicana, sufre de un delicado estado de salud e, incluso, se sometió a una cirugía de amputación de pierna.

    El exluchador se encuentra en un hospital de San Diego, Estados Unidos, en donde fue sometido a la referida cirugía.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lucha Libre

    Penta Zero Miedo gana su primer título de la WWE
    1:56

    Penta Zero Miedo gana su primer título de la WWE

    Más Deportes
    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha
    1 mins

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    Más Deportes
    Luchador Pegasso es vinculado a proceso por delito de violencia familiar
    1 mins

    Luchador Pegasso es vinculado a proceso por delito de violencia familiar

    Más Deportes
    El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán'
    1 mins

    El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán'

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!
    1 mins

    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Más Deportes
    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!
    1 mins

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes

    Reportes indican que Carlos Santiago Espada todavía está en riesgo de que también sufra la amputación de su otra pierna. Hasta el momento, no hay más detalles.

    De 62 años, la leyenda de la lucha libre en México ha tenido diversas complicaciones de salud lo largo de su vida. Incluso ya fue sometido a un trasplante de riñón en la primera década de este siglo.

    Justamente en esos años fue que Konnan empezó con complicaciones más severas en su salud, todo después de una carrera álgida.

    El ya inducido al Salón de la Fama dentro de la lucha libre mexicana también vio mermado su estado de salud al sufrir de contagio de coronavirus en 2021, lo que complicó más su estado.

    Relacionados:
    Lucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX