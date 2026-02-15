    Más Deportes

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi

    El expeleador de UFC fue puesto en libertad condicional tras ser sentenciado a cinco años de prisión.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Caín Velásquez sale de prisión y su familia lo recibe con mariachi

    Caín Velásquez, expeleador de artes marciales mixtas, salió de la cárcel y fue puesto en libertad condicional este domingo 15 de febrero después de pasar casi 11 meses en la prisión estatal de Soledad, California.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Más Deportes

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha
    1 mins

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    Más Deportes
    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas
    1:18

    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas

    Más Deportes
    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!
    1 mins

    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva
    1 mins

    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes
    Promesa de 20 años del basquetbol universitario fallece tras lesión en un juego
    1 mins

    Promesa de 20 años del basquetbol universitario fallece tras lesión en un juego

    Más Deportes

    Tras salir de la cárcel, el ex campeón de peso pesado de la UFC, fue captado teniendo un emotivo reencuentro con su familia en plena calle y fue recibido con mariachi.

    ¿Por qué Caín Velásquez estaba en prisión?

    Caín Velásquez, de 43 años y padres mexicanos, fue sentenciado, en marzo del 2025, a cinco años de prisión, con mil 283 días cumplidos, luego de haberse declarado culpable de intento de asesinato tras protagonizar un tiroteo en febrero del 2022.

    En el incidente, el expeleador persiguió y disparó contra un auto en el que viajaba Harry Goularte, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo menor de edad (4 años). La bala de Velásquez impactó al padrastro de Goularte, Paul Bender, causándole lesiones no mortales.

    Antes del incidente, Goularte había sido liberado bajo fianza tras ser acusado de abuso sexual en un centro infantil operado por su madre, lugar donde habría sucedido la agresión en contra del hijo de Caín Velásquez.

    En noviembre del 2022, el expeleador fue puesto en arresto domiciliario tras pagar una fianza de un millón de dólares.

    Mientras que Harry Goularte sigue en proceso judicial por delito grave de actos lascivos con una menor. El hombre se encuentra en libertad bajo fianza tras declararse inocente y está a la espera de juicio. Aunado a esto, Caín Velásquez también presentó una demanda civil en su contra.

    Relacionados:
    Más Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX