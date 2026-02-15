Más Deportes Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi El expeleador de UFC fue puesto en libertad condicional tras ser sentenciado a cinco años de prisión.

Video Caín Velásquez sale de prisión y su familia lo recibe con mariachi

Caín Velásquez, expeleador de artes marciales mixtas, salió de la cárcel y fue puesto en libertad condicional este domingo 15 de febrero después de pasar casi 11 meses en la prisión estatal de Soledad, California.

Tras salir de la cárcel, el ex campeón de peso pesado de la UFC, fue captado teniendo un emotivo reencuentro con su familia en plena calle y fue recibido con mariachi.

¿Por qué Caín Velásquez estaba en prisión?

Caín Velásquez, de 43 años y padres mexicanos, fue sentenciado, en marzo del 2025, a cinco años de prisión, con mil 283 días cumplidos, luego de haberse declarado culpable de intento de asesinato tras protagonizar un tiroteo en febrero del 2022.

En el incidente, el expeleador persiguió y disparó contra un auto en el que viajaba Harry Goularte, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo menor de edad (4 años). La bala de Velásquez impactó al padrastro de Goularte, Paul Bender, causándole lesiones no mortales.

Antes del incidente, Goularte había sido liberado bajo fianza tras ser acusado de abuso sexual en un centro infantil operado por su madre, lugar donde habría sucedido la agresión en contra del hijo de Caín Velásquez.

En noviembre del 2022, el expeleador fue puesto en arresto domiciliario tras pagar una fianza de un millón de dólares.