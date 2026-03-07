    Más Deportes

    Isaac del Toro, tercero en la clásica Strade Bianche 2026

    El 'Torito' mexicano logró el tercer luga en la la clásica italiana Strade Bianche 2026 en una prueba que ganó su coequipero Tadej Pogacar.

    Por:
    Omar Carrillo
    Isaac del Toro mantiene un inicio de temporada de gran nivel y este sábado quedó en tercer sitio de la clásica italiana Strade Bianche 2026.

    El ciclista mexicano del UAE Team Emirates recorrió los 201 kilómetros de la vigésima edición de la prueba solo detrás de su coequipero y bicampeón mundial Tadej Pogacar para quien trabajó la jornada, y del francés Paul Seixas de Decathlon que lo rebasó en el último kilómetro.

    El esloveno Podacar, a la llegada a la meta del 'Torito' le esperó y lo abrazó efusivamente.

    De hecho, Podacar dio una muestra de categoría en su presentación en la campaña al escaparse faltando más de 70 kilómetros y mantener la punta hasta el final.

    "Torito" superó así su actuación del 2025 en la misma prueba en la que finalizó en la posición 33 y sigue sumando puntos para el ranking mundial de la UCI.

    Pogacar cronometró 4 horas 45’15”, Seixas le siguió con +1’00″ y Issac del Toro a 1’09”.

    En unos días, lo podremos ver de nuevo en la Tirreno-Adriático y la clásica Milano-Sanremo.

    Isaac del Toro, campeón virtual del UAE Tour 2026 tras ganar sexta etapa
    Ciclismo

