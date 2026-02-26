    Más Deportes

    La World Aquatics cancela el Mundial de Clavados en México por temas de seguridad

    La Federación de Natación a nivel internacional anunció la cancelación del torneo de clavados en su segunda parada en México.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Se cancela el Mundial de Clavados en México por temas de seguridad

    Más sobre Más Deportes

    Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos
    1 mins

    Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos

    Más Deportes
    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares
    1 mins

    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares

    Más Deportes
    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi
    1 mins

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi

    Más Deportes
    Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
    2 mins

    Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato

    Más Deportes
    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha
    1 mins

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    Más Deportes
    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas
    1:18

    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas

    Más Deportes
    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!
    1 mins

    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva
    1 mins

    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes


    La Federación de Natación Internacional, también conocida como World Aquatics, anunció la cancelación del Mundial de Clavados en su segunda parada a realizarse en Jalisco, México, a inicios de marzo próximo.

    PUBLICIDAD

    “World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

    “La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra principal prioridad”, indicó la cuenta oficial de la Federación de Natación Internacional en la red social X.

    El evento se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, pero debido a la ola de inseguridad que se suscitó en los días pasados los organizadores decidieron cancelar el evento dentro de su calendario. El año pasado también se llevó a cabo en territorio tapatío.

    El siguiente evento en la agenda del World Aquatics será en Somabay, Egipto, el 27 y 28 de marzo próximos casi a la par del evento en París, Francia, donde se desarrollará del 27al 29 de marzo.

    Relacionados:
    Más Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX