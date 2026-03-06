Más Deportes Yareli Acevedo sube a lo más alto del podio en el Mundial de Perth La ciclista mexicana Yareli Acevedo se llevó la prueba de eliminación de ciclismo de pista en la Copa del Mundo de Perth.

Video Yareli Acevedo gana medalla de oro en ciclismo de pista en el Mundial de Perth

La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en el Mundial de Perth, en Australia, luego de ganar la prueba de ciclismo de pista este viernes por delante de la favorita Anita Stenberg, de Noruega; y Sze Wing Lee, de Hong Kong.

PUBLICIDAD

La medalla de oro se suma a las que conquistó este mismo año en el Campeonato Panamericano de Pista Élite de Chile 2026, donde ganó el oro en ómnium, eliminación y madison; además de plata en la disciplina por puntos y persecución.

“Fueron dos largas vueltas, hubo una confusión, un error técnico que pudo costarme la carrera pero se dio el resultado y estoy muy feliz por eso.

“Estoy realmente feliz, agradezco a las personas involucradas, a la Conade que gracias a ellos estoy acá, al Comité Olímpico por hacer esto posible y feliz de estar por acá por Australia”, indicó Yareli Acevedo al canal de la UCI tras la prueba de eliminación en Perth.

Ese sábado competirá en madison por una nueva medalla y el domingo lo hará en ómnium también como parte de la Copa Mundial de Ciclismo en Australia.