Ciclismo Isaac del Toro, campeón virtual del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa El ciclista mexicano es líder de la competición con una etapa restante por correrse.

Isaac del Toro está a una etapa de coronarse campeón del UAE Tour 2026 tras haber conquistado este sábado la sexta etapa de la competición.

El mexicano es campeón virtual de la carrera y se perfila para defender el título que su compañero de equipo, Tadej Pogacar logró el año pasado.

Del Toro demostró su gran condición de escalador para superar al líder italiano Antonio Tiberi y lo hizo con todo y récord en la etapa Jebel Hafeet con un tiempo récord de 25:15, 38 segundos más rápido que el tiempo establecido en 2023 por el británico Adam Yates.

"Esto es solo un juego de mentalidad, en el que puedes tener la confianza suficiente para seguir intentándolo y, por supuesto, si una vez no funciona, aún debes tener en la cabeza que eres capaz de hacerlo.

"Hoy no teníamos confianza en ganar, pero teníamos la mentalidad de que trabajaríamos para lograrlo. Necesitaba seguir hasta la meta. Cuando vi la diferencia, intenté creer y aumentarla lo máximo posible”, dijo Del Toro tras consagrarse en la sexta etapa.

El apodado 'Torito' llegó a 23 victorias en el ciclismo profesional, cifra que lo pone a la par de Raúl Alcalá.