Más Deportes Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos Se registra un tiroteo y al menos dos personas fallecidas en pista de hockey en Rhode Island en los Estados Unidos.

Video Partido de hockey en Estados Unidos termina en tragedia

Una t ragedia se vivió en el deporte de los Estados Unidos, al menos dos personas perdieron la vida, entre ellas una niña, cuando se registró un tiroteo en la pista de hielo de Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket, Rhode Island.

El trágico hecho, donde también murió el tirador al quitarse la vida, se suscitó cuando se disputaba un partido de hockey entre escuelas de Coventry y Blackstone Valley, por lo que el público en el inmueble ubicado en Andrew D. Ferland Way era mayormente familiar.

En un video que circula en redes sociales, se apreciar que, mientras se lleva a cabo el encuentro de hockey, primero se escuchan tres o cuatro disparos espaciados, más tarde una ráfaga como de 10 tiros y segundos más tarde uno final.

A decir de fuentes locales la agresión se debió a una disputa familiar, en el que un hombre mató a su esposa, le disparó a sus tres hijos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado, y después se suicidó.