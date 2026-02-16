    Más Deportes

    Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos

    Se registra un tiroteo y al menos dos personas fallecidas en pista de hockey en Rhode Island en los Estados Unidos.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Partido de hockey en Estados Unidos termina en tragedia

    Una t ragedia se vivió en el deporte de los Estados Unidos, al menos dos personas perdieron la vida, entre ellas una niña, cuando se registró un tiroteo en la pista de hielo de Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket, Rhode Island.

    Más sobre Más Deportes

    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares
    1 mins

    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares

    Más Deportes
    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi
    1 mins

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi

    Más Deportes
    Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
    2 mins

    Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato

    Más Deportes
    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha
    1 mins

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    Más Deportes
    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas
    1:18

    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas

    Más Deportes
    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!
    1 mins

    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva
    1 mins

    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes

    El trágico hecho, donde también murió el tirador al quitarse la vida, se suscitó cuando se disputaba un partido de hockey entre escuelas de Coventry y Blackstone Valley, por lo que el público en el inmueble ubicado en Andrew D. Ferland Way era mayormente familiar.

    PUBLICIDAD

    En un video que circula en redes sociales, se apreciar que, mientras se lleva a cabo el encuentro de hockey, primero se escuchan tres o cuatro disparos espaciados, más tarde una ráfaga como de 10 tiros y segundos más tarde uno final.

    A decir de fuentes locales la agresión se debió a una disputa familiar, en el que un hombre mató a su esposa, le disparó a sus tres hijos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado, y después se suicidó.

    Tina Goncalves, jefa de policía de Pawtucket, declaró en rueda de prensa que los tres hospitalizados están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital.

    Relacionados:
    Más DeportesHockey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX