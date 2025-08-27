Dominik Mysterio ha declarado ser el mejor Campeón Intercontinental de la historia en WWE, por lo que no teme exponer su título ante el nombrado mejor luchador de todos los tiempos.

Al enterarse de que John Cena nunca ha ganado el Campeonato Intercontinental en su carrera, Dirty Dom lanzó un reto para el 17 veces campeón de WWE.

“Él lo puede intentar, ¿cuál es la cosa que él dice? Si tú quieres algo, ven por eso. Sabes dónde estoy, John. Si tú quieres lograr el Grand Slam, aquí estoy todos los días. Cada lunes, ya sabes dónde estaré”, declaró Dominik en el podcast The Rap On Wrestling.

John Cena se retirará el 13 de diciembre en el Saturday Night's Main Event que se celebrará en Boston, Massachusetts. Su rival aún no está confirmado y seguramente se dará a conocer a días de que se lleve a cabo el evento.

Sin embargo, a poco menos de cuatro meses de que Cena diga adiós para siempre a los rings de WWE, el único logro que le hace falta es su carrera es el Grand Slam.

Ese término es utilizado para los luchadores que, a lo largo de su carrera, hayan ganado el Campeonato Mundial, Campeonato Intercontinental, Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato de Parejas.

No es descabellada la idea de que John Cena enfrente a Dominik Mysterio antes de retirarse, pues en su promo de Smackadown para su lucha ante Logan Paul en Clash in Paris nombró a Dirty Domo como uno de los luchadores del roster a los que desearía enfrentar.

Incluso, tras Wrestlemania 41, donde Dominik levantó el título, Cena comparó al hijo de Rey Mysterio con Randy Orton en los inicios de su carrera.