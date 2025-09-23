Penta Zero Miedo enloquece y lanza 'amenaza' a Dominik Mysterio
Penta quiere destronar al autoproclamado "Rey de los Luchadores" tras ganar dos títulos en WWE.
Penta Zero Miedo lanzó un nuevo mensaje a Dominik Mysterio después de haberle advertido en WWE Worlds Collide que irá por su Megacampeonato de AAA.
Dirty Dom hizo historia el pasado 12 de septiembre al vencer al Hijo del Vikingo para autoproclamarse “Rey de los Luchadores” al ser doble campeón por el título Intercontinental de WWE y el Megacampeonato de AAA.
Momentos después de su victoria en Las Vegas, Dominik maltrató a su papá Rey Mysterio y lo obligó a que lo coronara y le colocara el cinturón.
En la edición del Raw de este lunes, Penta salió a defender a Rey Mysterio y de paso le mandó un mensaje a Dominik, asegurando que lo hará su hijo cuando se enfrenten por su título.
“Este mensaje es para ti, ¡veme a los ojos, cabrón! Te voy a enseñar a respetar la lucha libre y te voy a enseñar a respetar a todas las personas, cabrón.
“Te voy a decir algo: ¡te voy a hacer mi hijo! Dominik Mysterio, prepárate porque te voy a acorralar, no me importa dónde estés y ¡¿sabes por qué?! ¡porque yo soy Penta! ¡el cero miedo!”, mencionó el luchador originario de Ecatepec de Morelos.
Este lunes, Penta hizo equipo con los War Raiders (Ivar y Erik) para enfrentar y vencer al The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y Grayson Waller en una buena lucha sin descalificación.
La WWE ni la AAA han confirmado cuándo será la lucha entre Penta y Dominik Mysterio por el Megacampeonato, pero podrían encararse cuando Dirty Dom se presente en la Ciudad de México en función de AAA este sábado 27 de septiembre.