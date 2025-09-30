¿Cuándo se retira John Cena? WWE revela fecha y sede de su última lucha

WWE resolvió el misterio de la afición y reveló la fecha y sede de la lucha de retiro de John Cena, a quien considera como el GOAT, el más grande de todos los tiempos.

Triple H, jefe de contenido de WWE, fue el encargado de hacer el anuncio en sus redes sociales con la leyenda “la última vez es realmente ahora”.

La última lucha de John Cena será el próximo sábado 13 de diciembre en el Saturday Night’s Main Event que se celebrará en Washington, D.C.

De esta manera se confirmaron los rumores de que el evento se realizaría en la capital de Estados Unidos después de que ofreciera más dinero a WWE que Boston, Massachusetts, donde originalmente iba a celebrarse la lucha por ser la ciudad natal de John Cena.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 17 de octubre, aunque se espera que el costo sea demasiado alto, no solo porque será la última lucha de John Cena, sino porque la WWE ha tenido un incremento constante en el precio de sus entradas durante el 2025.

The last time really is now. @JohnCena’s final match is set for #SNME in Washington, D.C. on December 13. Get your tickets on Oct. 17 because after this…you can’t see him. pic.twitter.com/ZKHNrpDZh6 — Triple H (@TripleH) September 30, 2025

¿Quién será el último rival de John Cena?

Ahora solo falta definir al último rival de John Cena, quien en su tour de despedida ya se enfrentó a luchadores como Cody Rhodes, Randy Orton, R-Truth, Jey Uso, CM Punk, Logan Paul, Brock Lesnar, quien le dio una paliza, y próximamente AJ Styles.

Los nombres que se barajean para su última lucha son The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins, Gunther, Drew McIntyre y hasta Dominik Mysterio, quien le lanzó un reto por su Campeonato Intercontinental, el único título que no ha ganado Cena en su exitosa carrera.