Dominik Mysterio, luchador de WWE y Megacampeón de AAA, fue el invitado de lujo de Enmascarados TUDN donde expresó su amor por el América y reveló a su ídolo azulcrema.

Penta, quien visitó a TUDN hace unos meses, comparó a Dominik con el América porque “nadie lo quiere”, al mencionarle eso, Dirty Dom se burló del Zero Miedo y de paso de Chivas y Cruz Azul, los máximos rivales de las Águilas.

“El bien pendejo… Penta Zero Miedo. De hecho, soy americanista y tiene toda la razón porque el América como Cruz Azul y Chivas, Penta y Dragon Lee son mis hijos”, declaró para después descartar que alguna vez haya sido aficionado de los Xolos de Tijuana.

“Yo era americanista antes de que llegaran los Xolos, yo estuve en el juego de los Xolos cuando los subieron a Primera División de la Liga MX. Los Xolos siempre van a estar ahí, pero el América es el América”, sentenció.

Sobre quién es su jugador favorito de las Águilas, el hijo de Rey Mysterio contestó: “Tengo mucho tiempo sin verlo, pero antes mi gallo era el (Salvador) Cabañas”.

Dominik remató que su relación con el universo de WWE es parecida a la del América con la Liga MX: “Para mí siendo americanista todos te odian, entonces yo estoy acostumbrado”.