Brock Lesnar regresó a un ring de WWE después de más de dos años y lo hizo humillando a John Cena en Wrestlepalooza Indianápolis 2025.

En la lucha que abrió el nuevo evento de la WWE, Lesnar despedazó a un Cena que tuvo una emotiva entrada con decenas de niños portando su equipo y colores amarillos.

Parecía que el GOAT ganaría el encuentro, pero la Bestia Encarnada, que reapareció con un físico imponente a sus 48 años y fue presentado por Paul Heyman, se quitó de encima tres ajustes de actitud.

Posteriormente, Lesnar interrumpió el “U Can’t See Me” de Cena para aplicarle un total de cinco F5 que dejó noqueado al 17 veces campeón de WWE para ganar el combate.

La dura imagen de Cena tirado sobre el ring conmovió a la afición de WWE, incluso niños fueron captados por las cámaras llorando en las gradas por ver a su ídolo siendo derrotado de esa manera.

La última lucha de Brock Lesnar había sido ante Cody Rhodes en SummerSlam 2023, la cual perdió y desde entonces no había vuelto a WWE.

Brock Lesnar y John Cena se han enfrentado siete veces en la historia con cinco victorias para la Bestia Encarnada y solo una para Cenation, el otro resultado fue descalificación.

Resultados de WWE Wrestlepalooza 2025