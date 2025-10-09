¡Será épico! CMLL tiene listas las funciones para el Día de Muertos en Arena México

Video ¡Místico se transforma en un Pokémon y desata la locura en la Arena México!

Como ha sido una tradición desde el 2014, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) realizará las funciones especiales para celebrar el Día de Muertos, y con eliminatorias en la Arena México, Arena Puebla, y Arena Coliseo de Guadalajara, para conocer a los tres retadores por el Campeonato Rey del Inframundo, que ostenta El Difunto.

En la Arena Puebla la eliminatoria se realizará el lunes 27 de octubre, con la participación de Stigma, Pegasso, Arkalis, Xelhua, Rayo Metálico y Guerrero Maya Jr, para buscar ser el primer retador.

Después el martes 28 de octubre en la Arena México, verán actividad Rugido, Magnus, Villano III Jr., Valiente Jr., Max Star y Dragón de Fuego, con el objetivo de ser el representante de la CDMX.

Mientras que el mismo día pero en la Arena Coliseo de Guadalajara, el último boleto se conseguirá con el enfrentamiento entre Fantástico, Adrenalina, Príncipe Daniel, Bestia Negra, Demonio Maya, y Furia Roja.

Los ganadores de cada bloque retarán en un cuadrangular a El Difupnto, por el Campeonato Rey del Inframundo el viernes 31 de octubre en la Arena México, luego los festejos del del Día de Muertos seguirán el sábado 1 de noviembre en la Arena Coliseo.

Finalizarán el domingo 2 de noviembre en la Arena México, con el “Tzompantli de Máscaras”, que consiste en que los luchadores que perdieron sus máscaras anteriormente, puedan volver a luchar con ellas por única ocasión.

Para este año participarán: Último Dragoncito, Pequeño Olímpico, Mercurio, Kaligua, Shockercito, Pequeño Violencia, Reyna Isis, La Catalina, Princesa Sugehit, Virus, Último Guerrero, Bárbaro Cavernario, Niebla Roja, Blue Panther, Rey Bucanero, Ángel de Oro, Averno, Akuma, Volador Jr., Stuka Jr., Euforia, y El Valiente.

Los boletos para las funciones especiales del Día de Muertos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, o pueden adquirirse directamente en las taquillas de cada arena.

El CMLL certificado Oficial como la ÚNICA empresa Mexicana de lucha libre

El dia de hoy en el CMLL informa se presento Bárbara Botello, responsable de dar la certificación de marca nacional Hecho en México.