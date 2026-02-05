Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos La Agencia Mundial Antidopaje tomó nota de esquiadores que supuestamente realizaron procedimientos para engrosar su pene y así tener ventajas competitivas en el salto de esquí de Milano Cortina 2026.

Video Emoción a tope: la llama olímpica ilumina escenario emblemático

¿Qué tanto es tantito para poder ganar una competencia deportiva del más alto nivel? Previo al arranque de Milano Cortina 2026, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó que tomó nota sobre reportes de prensa de esquiadores que incurrieron en procedimientos para aumentar el grosor de su pene y tener ventajas competitivas en la prueba de salto de los Juegos Olímpicos.

El reporte inicial fue del diario alemán Bild, en el pasado mes. El presidente de la AMA, Witold Banka, abordó el tema en una conferencia de prensa.

"El salto de esquí es muy popular en Polonia (su país natal), así que les prometo que lo voy a estudiar", dijo Banka.

“No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo puede mejorar, pero si algo saliera a la luz, analizaríamos cualquier cosa si realmente está relacionada con el dopaje", dijo por su parte Oliver Niggli, director general de la AMA.

Ambos ejecutivos del órgano mundial de la lucha antidopaje tomaron con filosofía las preguntas de los reporteros, en lugar de indignarse, por lo que la seriedad del caso está por verse.

¿Ensanchar el pene realmente ayuda en el salto de esquí?



Hay fundamentos científicos y antecedentes recientes sobre la posibilidad de que un procedimiento para cambiar las dimensiones del órgano reproductor masculino pueda beneficiar en el salto de esquí.

El procedimiento provocaría que los esquiadores tengan que usar un traje más grande y holgado, prácticamente imperceptible a simple vista, pero una investigación de la revista científica Frontiers, publicada el pasado octubre, indicó que un cambio de dos centímetros en un traje puede dar hasta 5.8 metros adicionales en la longitud de un salto.

El reporte original de Bild citó al doctor Kamran Karim, consultor del Hospital Maria-Hilf en Krefeld, en el oeste de Alemania, quien aseguró que es posible lograr un engrosamiento temporal y visual del pene con una inyección de parafina o ácido hialurónico.

Aunque no hay señalamientos directos hacia atletas en particular todavía, la AMA puede actuar en cualquier situación que vaya en contra del “espíritu del deporte”, incluso en sustancias que no estén descritas en el Código Mundial Antidopaje.

El escándalo del equipo de salto de esquí de Noruega



En enero se desató un escándalo por la suspensión de entrenadores y staff del equipo de salto de esquí de Noruega, por detectarse cambios en los trajes de los competidores.

Dos entrenadores y un jefe de equipamiento fueron castigados con 18 meses de inactividad por manipular los trajes de los mejores saltadores del equipo para obtener ventaja.

Las estrellas noruegas Marius Lindvik y Johann Andre Forfang evitaron suspensiones de tres meses tras negar tener conocimiento de las acciones de su staff. Esos castigos les habrían costado su participación en Milano Cortina 2026.

Lindvik es el vigente campeón olímpico del salto en colina larga (large hill) y Forfang fue plata en la misma prueba de Pyeongchang 2018 y oro por equipos.