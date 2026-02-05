    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?

    Los técnicos de hielo tienen que esparcir agua en las pistas… ¡Al puro estilo de Michael Jackson! Te mostramos los detalles del mantenimiento te las pistas de hielo en Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Lo sabías? Así se crea una pista de hielo para los olímpicos

    Se captó un momento curioso en Milano Cortina 2026 cuando una persona rociaba líquido en las pistas… ¡al puro estilo de Michael Jackson!

    PUBLICIDAD

    Un momento muy particular se vivió este jueves 5 de febrero en el segundo día de las actividades del round robin de los dobles mixtos de curling de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey
    1 mins

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno
    3 mins

    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil
    1 mins

    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno
    15 fotos

    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas
    3 mins

    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica
    2 mins

    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El equipo de curling de Italia quiere ilusionar y repetir oro en Milano-Cortina 2026
    3 mins

    El equipo de curling de Italia quiere ilusionar y repetir oro en Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Las 16 disciplinas de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026
    3 mins

    Las 16 disciplinas de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: jueves 5 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: jueves 5 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Y es que al término de los encuentros se captó a una persona de mantenimiento rociando líquido en las pistas del Estadio Olímpico de Curling de Cortina.

    Al haber sido capturada la escena muchos se preguntarán, ¿cuál es la razón por la que lo hace? Aquí te explicamos:

    ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling que se usarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?


    Al inicio de los encuentros, un técnico del hielo carga una mochila con un depósito de agua caliente, cuya temperatura aproximada es de 40 ºC.

    Con una manguera pulverizadora y mientras va caminando hacia atrás, rocía el agua que, al tocar la pista, se congela y crea unas microgotas llamadas “ pebbles”.

    Estas juegan un papel importante, ya que le permite a la piedra de curling deslizarse adecuadamente. Si este proceso de mantenimiento no existiera, la piedra no avanzaría por la fricción y el esfuerzo del barrido por parte de los atletas sería en vano.

    Cuando los atletas barren la pista, estas protuberancias se derriten y pueden maniobrar la piedra para cambiar su velocidad, dirección y distancia.

    El día 3 de las actividades del curling iniciarán este viernes 6 de febrero en punto de las 3:05 de la mañana (tiempo del Centro de México).

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno