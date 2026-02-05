Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling? Los técnicos de hielo tienen que esparcir agua en las pistas… ¡Al puro estilo de Michael Jackson! Te mostramos los detalles del mantenimiento te las pistas de hielo en Milano Cortina 2026.

Se captó un momento curioso en Milano Cortina 2026 cuando una persona rociaba líquido en las pistas… ¡al puro estilo de Michael Jackson!

Un momento muy particular se vivió este jueves 5 de febrero en el segundo día de las actividades del round robin de los dobles mixtos de curling de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Y es que al término de los encuentros se captó a una persona de mantenimiento rociando líquido en las pistas del Estadio Olímpico de Curling de Cortina.

Al haber sido capturada la escena muchos se preguntarán, ¿cuál es la razón por la que lo hace? Aquí te explicamos:

¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling que se usarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?



Al inicio de los encuentros, un técnico del hielo carga una mochila con un depósito de agua caliente, cuya temperatura aproximada es de 40 ºC.

Con una manguera pulverizadora y mientras va caminando hacia atrás, rocía el agua que, al tocar la pista, se congela y crea unas microgotas llamadas “ pebbles”.

Estas juegan un papel importante, ya que le permite a la piedra de curling deslizarse adecuadamente. Si este proceso de mantenimiento no existiera, la piedra no avanzaría por la fricción y el esfuerzo del barrido por parte de los atletas sería en vano.

Cuando los atletas barren la pista, estas protuberancias se derriten y pueden maniobrar la piedra para cambiar su velocidad, dirección y distancia.

El día 3 de las actividades del curling iniciarán este viernes 6 de febrero en punto de las 3:05 de la mañana (tiempo del Centro de México).