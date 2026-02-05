    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    A poco más de 24 horas de la ceremonia de apertura, la flama olímpica fue presentada y relevada en el recinto del hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    La llama olímpica cada vez está más cerca de iluminar los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, pues este jueves hizo acto de presencia en la Arena de Hockey sobre Hielo de Milán Santa Giulia.

    Como parte de su recorrido y a unas cuantas horas de la Ceremonia de Apertura, la llama se paseó por las afueras del recinto, inaugurado en 2026 con motivo de los Olímpicos y Paralímpicos de invierno y cuyo aforo es de aproximadamente 10 mil personas.

    La flama pudo ser relevada sobre las butacas, a su vez que estuvo muy cerca de la pista de hielo, donde las acciones del hockey iniciaron este jueves 5 de febrero, en el segundo día de actividad de Milano Cortina 2026.

    Por primera vez en la historia unos Juegos Olímpicos de Invierno contarán con dos pebeteros, los cuales se encenderán en dos plazas distintas: el Arco della Pace en Milán y la Piazza Angelo Dibona, en Cortina d’Ampezzo.

    La ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026 inicia a la 1 pm, tiempo del centro de México, de este viernes 6 de febrero.

