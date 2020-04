“Es duro porque en esta situación no se puede hacer nada más que mandar un mensaje. Si bien con mi viejo tuve algunos problemas familiares en el último tiempo, lamentablemente no pude despedirlo de la manera que hubiera querido. El resultado de mi papá nos llegó cuando ya había fallecido”.

El argentino que juega en la Universidad de Chile comentó que la mejor decisión fue no viajar para no arriesgar a su familia, sobre todo, porque no se hicieron servicios funerarios a su papá.

“A mi viejo no lo pudieron velar y la verdad es que teniendo en cuenta la situación de salud de mi hijo, exponerlo a otro problema no hubiera sido prudente porque lo que quiero es no arriesgar a los que me rodean”.