Víctor Vázquez reveló una de las causas para dejar Cruz Azul

“No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Porque en realidad, y lo tengo que decir así, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos. Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto. Porque a mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada. Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejasen volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniese. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México”, dijo en entrevista para El Periódico, de Barcelona.