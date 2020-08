Van Gaal: “Hay jugadores homosexuales en el mundo del futbol”

“Hay jugadores homosexuales, pero no muchos. El mundo del futbol no es un espejo de la sociedad. Hay que ser increíblemente valiente y tener mucha fuerza si quieres salir, porque en el mundo del futbol y la sociedad enfadada de hoy parecen lidiar con una elección sexual diferente”, dijo van Gaal para el periódico Gaykrant .

“En toda mi carrera ningún jugador me ha dicho que es gay. Eso significa mucho. Creo que si no saliera del vestuario, un jugador estaría dispuesto a compartir que es gay. Me arrepiento de eso. No diré en que club era, pero trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales. Quiero proteger a esos jugadores. La mayoría de ellos están casados con mujeres y tienen hijos. Solía preguntar si tenían novia, más adelante preguntaba si tenían pareja”.