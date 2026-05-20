Europa League Aston Villa se corona en la UEFA Europa League El conjunto de la Premier League venció 0-3 al Freiburg alemán en la Final del torneo de la UEFA.

Video ¡Final sentenciada! Gol de Morgan Rogers para el 3-0 de Aston Villa

Aston Villa venció 3-0 al Freiburg en la Final de la UEFA Europa League en juego celebrado en el Besiktas Park en Estambul, Turquía.

Así, el conjunto de la Premier League rompió una sequía de títulos de 30 años.

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El encuentro resultó entretenido y con un dominio permanente de los Birmingham desde el inicio del mismo, ante un cuadro alemán que antes de tener el título de la Bundesliga o el de la Pokal estuvo en una final europea con todos sus méritos.

Los goles del partido fueron obra de Tielemans, a los 41 minutos. De Buendía, a los 45'+3, y finalmente de Rogers, a los 58. En lo que tras los 90 minutos pareció un castigo excesivo para los germanos.

En un punto interesante, pese a lo reñido y disputado del encuentro, apenas registró cuatro tarjetas amarillas. Una de los germanos y tres de los británicos.

Con la victoria, Aston Villa rompió una sequía de titulos de 30 años exactos sin títulos importantes. Luego de que en la campaña 95-96 se coronó en la Copa de la Liga de Inglaterra, aunque en la 2001-02 consiguieron la Intertoto aquella competencia para acceder a la Copa de Europa.

Ni que decir de títulos europeos de los cuales sumó el tercero, luego de la Copa de Europa de la campaña 81-82 y de la Supercopa de Europa de la 82-82.