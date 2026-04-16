Europa League Definidos los partidos de Semifinales de la UEFA Europa League Luego de la eliminación de Álvaro Fidalgo con Betis en los Cuartos de Final, estos son los cuatro clubes que siguen en la lucha por el título.

Video Fidalgo, Orbelín y Mateo quedan fuera de competencias europeas

Los Cuartos de Final quedaron concluidos dentro de la UEFA Europa League 2025-2026 y los cuatro equipos que se mantienen en la contienda por el título en Semifinales están definidos, aunque no habrá mexicanos de por medio.

Fue la eliminación de Álvaro Fidalgo con Real Betis lo que dejó a la competición sin representación mexicana, pues pese a jugar en territorio español, el conjunto de Portugal impuso jerarquía con cuatro goles de por medio para un global de 3-5.

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Freiburg también dio cuenta de un club de España luego de imponerse 1-6 en el global al Celta de Vigo, el juego de vuelta, al igual que con Betis, se jugó en territorio español.

La otra Semifinal de la UEFA Europa League se disputará entre equipos de Inglaterra; Nottingham Forest vs. Aston Villa, después de eliminar en los Cuartos de Final a Porto y Bologna, de manera respectiva.

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Los partidos de ida de los juegos de la antesala de la Final se disputarán el próximo jueves 30 de abril, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el jueves 7 de mayo de cara a la Final de la UEFA Europa League en el Besiktas Park el próximo 20 de mayo.

Partidos de ida de Semifinales de la UEFA Europa League:

Jueves 30 de mayo

Braga vs. Freiburg

Nottingham Forest vs. Aston Villa

Partidos de vuelta de Semifinales de la UEFA Europa League:

Jueves 7 de mayo