Europa League Nottingham Forest vence a Aston Villa en ida de semifinales por 1-0 Chris Wood marcó el único gol por la vía del penal, con el que Nottingham Forest toma ligera ventaja.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | ¡Nottingham saca ventaja en la ida! Gran duelo inglés en City Ground

Un gol solitario fue suficiente para que el Nottingham Forest se impusiera 1-0 ante el Aston Villa en el juego de ida de las semifinales de la UEFA Europa League.

A diferencia de lo que sucede con la otra llave, donde se enfrentan el Braga de Portugal y el Freiburg de Alemania, el choque entre ingleses tiene otro matiz.

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Y es que, justamente al ser del mismo país y de la misma competencia, los espacios se cierran, se conocen mejor, saben sus debilidades y fortalezas; pero, como se esperaba, fue un encuentro sumamente cerrado.

¿Cómo consiguió la ventaja el Nottingham Forest?

Las opciones realmente fueron pocas de ambos equipos. Solo una distracción abrió el camino para que el Forest se quedara con una ventaja que no parece ser mucha, pero que, sin duda, marca confianza para la vuelta la próxima semana en Villa Park.

Luego de una mano un tanto dudosa, que incluso se verificó en el VAR, el árbitro decidió confirmar la falta. Chris Wood se paró frente al Emiliano Martínez y lo venció con un tiro fuerte y arriba para poner a festejar a todos en casa del Nottingham Forest.

Video ¡Hay VAR y hay penal para el Nottingham! ¿Mano fuera o dentro de la cancha?

¿Cuándo se juega la vuelta?