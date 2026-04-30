Nottingham Forest vence a Aston Villa en ida de semifinales por 1-0
Chris Wood marcó el único gol por la vía del penal, con el que Nottingham Forest toma ligera ventaja.
Un gol solitario fue suficiente para que el Nottingham Forest se impusiera 1-0 ante el Aston Villa en el juego de ida de las semifinales de la UEFA Europa League.
A diferencia de lo que sucede con la otra llave, donde se enfrentan el Braga de Portugal y el Freiburg de Alemania, el choque entre ingleses tiene otro matiz.
Y es que, justamente al ser del mismo país y de la misma competencia, los espacios se cierran, se conocen mejor, saben sus debilidades y fortalezas; pero, como se esperaba, fue un encuentro sumamente cerrado.
¿Cómo consiguió la ventaja el Nottingham Forest?
Las opciones realmente fueron pocas de ambos equipos. Solo una distracción abrió el camino para que el Forest se quedara con una ventaja que no parece ser mucha, pero que, sin duda, marca confianza para la vuelta la próxima semana en Villa Park.
Luego de una mano un tanto dudosa, que incluso se verificó en el VAR, el árbitro decidió confirmar la falta. Chris Wood se paró frente al Emiliano Martínez y lo venció con un tiro fuerte y arriba para poner a festejar a todos en casa del Nottingham Forest.
¿Cuándo se juega la vuelta?
La vuelta se jugará el próximo 7 de mayo en casa del Aston Villa, donde se espera otro encuentro igual de cerrado, en el que los detalles serán vitales para el equipo que aspira a ganar.