UEFA Conference League Europa y Conference League confirman fracaso internacional del futbol italiano La Europa League y Conference League confirmaron el mal momento del futbol italiano, al dejar eliminados a sus equipos y quedarse sin contendientes a títulos internacionales.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Fiorentina y Bologna, los últimos clubes que consuman el fracaso de Italia

La temporada 2025-2026 ha sido una pesadilla internacional para el futbol italiano. Fiorentina y Bologna fueron eliminados de Conference League y Europa League, respectivamente y con ello consuman el fracaso del calcio que ya no tiene contendientes en competencias continentales.

El fracaso más sonado a nivel internacional fue la derrota de la selección de Italia que quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el repechaje de la UEFA, una vez más, acumulando tres ediciones consecutivas sin asistir al torneo de selecciones más importante.

PUBLICIDAD

La Champions League vio caer al Napoli en la primera fase; Inter de Milán y Juventus en la ronda preliminar de la fase final de la Champions League y al Atalanta en los octavos de final del torneo europeo. Hace apenas una temporada el Inter había sido finalista, pero fue humillado por el PSG.

FIORENTINA Y BOLOGNA DEJAN A ITALIA SIN CONTENDIENTES EN EUROPA

En la segunda competencia más importante de clubes en la UEFA, la Europa League, el Bologna fue derrotado por una goleada en el marcador global de 7-1 ante el Aston Villa de Inglaterra recibiendo un 4-0 en el juego de vuelta.

La Fiorentina se fue menos avergonzada, pero tampoco con un marcador global tan decoroso, pues perdió 2-4 en total. Siendo el partido de vuelta en casa el más igualado con un triunfo de 2-1 que no le alcanzó.

Fracasos de Italia en la temporada 2025-2026: