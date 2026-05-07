Sport-Club Freiburg Friburgo vs. Aston Villa será la Final insólita de la UEFA Europa League 2026 El club alemán jugará su primera Final internacional, mientras que los ingleses vuelven a una Final europea tras 44 años.

Video Friburgo vs. Aston Villa: así se jugará la Final de la UEFA Europa League 2026

Friburgo y Aston Villa disputarán la Final de la UEFA Europa League 2025-26 el próximo miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía.

Friburgo se clasificó a la Final tras eliminar al Sporting Braga con un marcador global de 4-3 tras perder la Semifinal de ida por 2-1 y ganar la vuelta por 3-1.

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Mientras que el Aston Villa dejó fuera al Nottingham Forest, también de la Premier League, tras ganar la Semifinal de vuelta por 4-0 tras perder la ida por 1-0.

Friburgo vs. Aston Villa: Cuándo y a qué hora se jugará la Final de la Europa League 2026

Fecha: Miércoles 20 de mayo del 2026.

Miércoles 20 de mayo del 2026. Hora: 1 pm Centro de México, 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Habrá campeón insólito en la Europa League 2026

El Aston Villa regresa a una Final europea 44 años después de que jugara la Final de la entonces Copa de Europa en 1982.

Los Villanos se proclamaron campeones tras vencer 1-0 al Bayern Múnich. Cuatro décadas después se volverá a enfrentar a un rival alemán, el Friburgo, que disputará su primera Final internacional.

Meses después, el Aston Villa fue campeón de la Supercopa de Europa tras vencer al Barcelona con un marcador global de 3-1.